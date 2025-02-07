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Лечить травлю

Под страхом наказания буллинг в школе не исчезнет

Травля в школе — насущная социальная проблема. Русфонд часто получает жалобы от своих подопечных и их родителей, что дети с особенностями подвергаются буллингу. 23 января в Общественной палате (ОП) РФ прошли нулевые чтения законопроекта, который разработан комитетом Государственной думы по молодежной политике и предполагает противодействие травле в школах. Соответствующие поправки в Федеральный закон №120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» нужны, но, по мнению участников заседания в ОП — чиновников, юристов, общественников,— нуждаются в доработке.

Наталья Волкова

Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Проблема буллинга в школе стоит остро: об этом говорят данные опроса, который Общественная палата проводила в 2021 году. Тогда треть из опрошенных 10 тыс. детей ответили, что не чувствуют себя в школе в безопасности. Об этом же свидетельствуют и примеры травли, которые регулярно попадают в СМИ и соцсети. Рассмотренный в Общественной палате законопроект впервые вводит в юридический оборот понятие травли как систематического деяния, наносящего физический и психологический вред, но вряд ли во всем сможет эффективно работать.

Например, на учителя возлагается обязанность выявлять в классе признаки буллинга и сообщать об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, которая дальше должна будет разбираться в ситуации. Но сможет ли учитель качественно определить правонарушение без юридических знаний? Вдруг он совершит ошибку? Вдруг решит не обращать внимания на травлю, чтобы не навредить рейтингу учебного заведения? Вдруг сам учитель — вольный или невольный инициатор буллинга? Да и вопиющие проявления травли — физическое насилие, постоянные издевательства — предполагают ответственность: уголовную и административную.

Запретами, наказаниями, только законодательными указаниями к действию тут не обойтись. Нужна большая, отлаженная система, в которой на первое место выходит профилактика, а также работа с агрессором, инициатором травли, у которого должен быть шанс исправиться. Об этом говорит участвовавшая в заседании 23 января руководитель красноярского Кризисного центра для женщин и их семей, подвергшихся насилию, «Верба» Наталья Пальчик.

Несколько лет назад вместе с коллегами Наталья Пальчик создала программу «Антибуллинговая команда» для работы в школах, когда по обращениям родителей на горячую линию стало понятно, что суицидальные намерения, самоповреждающее поведение и агрессия у детей часто связаны со школьной травлей. За два последних года системная восстановительная работа команды шла в шести школах: работа велась и с детьми, и с родителями, и с педагогами — иначе эффекта не будет. Уже во второй раз «Верба» проводит ежегодный конкурс «Дружелюбная школа», чтобы отметить учебные заведения, где школьники чувствуют себя в безопасности, где нет риска возникновения буллинга, где умеют строить диалог с детьми и родителями.

— Безопасное, психологически комфортное пространство в школе есть там, где педагоги слушают и слышат детей и родителей,— объясняет Наталья Пальчик.— Где не машут руками и не говорят: «Ой, тебе показалось, это шутка такая, ты сам виноват, надо быть выше этого». Где есть службы и специалисты, к которым ребенок может прийти, если он подвергся или участвовал в травле. И если ребенок стал инициатором травли — тоже, потому что он также нуждается в помощи.

Необходима и полноценная работа психологической службы, которая не только интересуется состоянием детей, но и замечает признаки выгорания у педагогов и умеет с этим работать.

Однако только школа проблему не решит — процессы, которые приводят к травле, часто начинаются в семье. Дети многое перенимают у взрослых: домашнее насилие для психики ребенка бесследно не проходит, превращая его в агрессора или жертву.

— У нас есть программа для родителей, которые проявляют насилие по отношению к детям. Если не брать в рассмотрение патологические случаи, так происходит от незнания, от недостатка родительских компетенций. И если мама или папа хотят изменить ситуацию, они научатся говорить и договариваться без насилия,— говорит Наталья Пальчик.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда

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