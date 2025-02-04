Представлен врио министра здравоохранения Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил Андрея Орлова в качестве врио министра здравоохранения региона на оперативном совещании в правительстве во вторник, 4 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О том, что Андрей Орлов возглавит областной минздрав, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил 13 января. После этого кандидатура главы регионального минздрава проходила согласование. До этого Андрей Орлов был главным врачом регионального клинического онкологического диспансера.

Прежний руководитель областного министерства здравоохранения Самарской области Армен Бенян покинул пост в ноябре 2024 года. В декабре в отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ).

Георгий Портнов