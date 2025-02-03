Сэм Альтман заявил, что OpenAI не собирается судиться с DeepSeek

Сэм Альтман, глава американской компании OpenAI, разработчика ChatGPT, заявил, что она «не планирует» подавать в суд на китайскую DeepSeek. «У нас нет планов прямо сейчас судиться с DeepSeek. Мы собираемся продолжать делать отличные продукты и лидировать в мире по мощности модели, я думаю, это хорошо работает»,— заявил господин Альтман. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

DeepSeek выпустила собственную модель искусственного интеллекта R1, которая значительно дешевле в разработке по сравнению с западными аналогами и не проигрывает им по характеристикам. На прошлой неделе сообщалось, что Microsoft и OpenAI подозревают DeepSeek в краже данных. Позже господин Альтман назвал R1 «впечатляющей моделью» и заявил, что «появление нового соперника нас реально вдохновляет».

Нынешнее заявление он сделал во время поездки в Японию, где встречался с премьер-министром страны Сигэру Исибой и главой японского холдинга SoftBank Масаёси Соном. OpenAI и SoftBank объявили о создании совместного предприятия в Японии SB OpenAI Japan, которое будет развивать ИИ-сервисы. SoftBank вместе с OpenAI и Oracle уже создали СП по развитию ИИ в США. Ранее сообщалось, что японский холдинг собирается инвестировать в разработчика ChatGPT до $40 млрд.

Яна Рождественская