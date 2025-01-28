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Коммерсантъ FM
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Главу OpenAI «вдохновляет» появление DeepSeek

Глава OpenAI Сэм Альтман отреагировал на выпуск китайской компанией DeepSeek новой модели искусственного интеллекта (ИИ) R1, которая значительно дешевле в разработке по сравнению с западными аналогами и не проигрывает им по характеристикам. В соцсети X господин Альтман назвал R1 «впечатляющей моделью», особенно «в плане того, что они способны сделать за такую цену». В DeepSeek утверждают, что в зависимости от сложности задачи их модель R1 в 20–50 раз дешевле в использовании, чем модель o1 компании OpenAI.

Глава OpenAI отметил, что его компания по-прежнему готова осуществлять намеченный план исследований и достичь поставленных целей. «Мы точно выпустим модели, которые будут гораздо лучше, и появление нового соперника нас реально вдохновляет»,— заявил он. Господин Альтман считает, что «миру понадобится очень много ИИ и мир будет совершенно поражен новыми моделями, которые выйдут в ближайшее время».

О том, как чат-бот DeepSeek обвалил капитализацию крупнейших технологических компаний США и Европы,— в материале «Запад шокирован китайским интеллектом».

Алена Миклашевская

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