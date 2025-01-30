SoftBank собирается инвестировать в OpenAI до $25 млрд

Японская корпорация Softbank ведет переговоры с американской компанией OpenAI — разработчиком ChatGPT — об инвестициях в нее $15–25 млрд. Об этом написала Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, пока стороны не договорились об окончательных условиях соглашения.

Эти инвестиции станут дополнением к представленному на прошлой неделе совместному проекту OpenAI, SoftBank и Oracle. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует $500 млрд в развитие искусственного интеллекта. Stargate станет совместным предприятием этих трех компаний, SoftBank собирается вложить в нее $15 млрд. Тем самым совокупные инвестиции японской корпорации в совместные проекты с SoftBank могут достичь $40 млрд.

За последние годы OpenAI привлекла от инвесторов около $20 млрд, крупнейшим из них является Microsoft с $13 млрд. SoftBank в прошлом году купила долю в OpenAI за $2 млрд. Общая стоимость разработчика по итогам 2024 года оценивалась в $157 млрд.

На текущей неделе акции многих компаний, связанных с ChatGPT или производящих чипы, сильно упали после того, как китайская DeepSeek представила собственную модель ИИ R1, которая, по ее заявлениям, по основным характеристикам не уступает нейросети от OpenAI и при этом существенно дешевле. Акции Softbank за последние пять дней упали более чем на 10%.

Что мировые СМИ написали об ударе, нанесенном китайским стартапом мировому рынку высоких технологий,— в публикации «Ъ».

Яна Рождественская