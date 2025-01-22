Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций $500 млрд в ИИ

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует $500 млрд в развитие искусственного интеллекта, передает Bloomberg. Stargate будет совместным предприятием компаний OpenAI, SoftBank и Oracle. Господин Трамп пообещал помогать проекту с помощью чрезвычайных распоряжений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, глава SoftBank Масаеси Сон и председатель Oracle Ларри Эллисон

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, глава SoftBank Масаеси Сон и председатель Oracle Ларри Эллисон

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп выступал в компании руководителей OpenAI, SoftBank и Oracle. Председатель Oracle Ларри Эллисон сообщил, что в рамках инициативы уже строятся дата-центры в Техасе и есть планы возвести их в других штатах. Глава японского SoftBank Масаеси Сон сообщил о «немедленном вложении» $100 млрд в развитие ИИ.

На вопрос господина Трампа, как ИИ поможет бороться с болезнями, гендиректор OpenAI Сэм Альтман ответил: «Я верю, что по мере развития этой технологии мы увидим, как болезни будут излечиваться с беспрецедентной скоростью».

Выступая в Белом доме, господин Трамп отметил, что проект Stargate — дополнение к обещанию SoftBank инвестировать $100–200 млрд в ИИ. Накануне телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что изначально в рамках Stargate в ИИ вложат $100 млрд, а $500 млрд — сумма инвестиций на ближайшие четыре года.

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