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Коммерсантъ FM
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Курсы мировых валют к доллару падают из-за введения Трампом импортных пошлин

Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая спровоцировало укрепление доллара к большинству мировых валют.

Фото: Issei Kato / Reuters, Issei Kato / File photo / Reuters

Фото: Issei Kato / Reuters, Issei Kato / File photo / Reuters

К 10:30 мск доллар США вырос в цене на 1,2% по отношению к канадскому доллару и на 2% к мексиканскому песо. За один доллар США на торгах предлагали 1,47 доллара Канады и 21,07 песо. Так низко мексиканская валюта не опускалась с ноября 2021 года, а канадская обновила минимум с 2003 года. Курс доллара к юаню в ходе торгов на зарубежных площадках достигал отметки 7,37, что стало антирекордом для китайской валюты. Биржи в самом Китае закрыты до среды, 5 февраля, в связи с празднованием китайского Нового года.

Падают по отношению к доллару и другие мировые валюты. Так, евро к 10:30 мск терял 1,2% по отношению к доллару, опустившись до минимального уровня с ноября 2022 года. До пятилетнего минимума опустился австралийский доллар, а швейцарский франк торгуется на минимальном к доллару США уровне с мая прошлого года.

Обвалились сегодня и котировки криптовалют. За прошедшие сутки общая капитализация рынка цифровых валют просела на 10%, многие из крупнейших криптоактивов за последние 24 часа упали в цене более чем на 20%.

В субботу господин Трамп подписал указ о введении с 4 февраля импортных пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Канада и Мексика уже объявили, что введут ответные пошлины, и не исключили другие меры. Китай пообещал подать иск во Всемирную торговую организацию.

О том, что высокие пошлины, вводимые Дональдом Трампом, могут привести к мировой торговой войне, «Ъ» писал в материале «В тарифных сетях».

Кирилл Сарханянц

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