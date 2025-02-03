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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:53

Рынки криптовалют обвалились на фоне новых тарифов Трампа

Криптовалюты начали резко терять в цене — биткойн достиг трехнедельного минимума, Ethereum — самого низкого уровня с начала сентября 2024 года, а Toncoin торгуется на минимуме с марта 2024 года. Они дешевеют на фоне решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из трех стран, пишет Reuters.

По данным CoinMarketCap на 9:46 мск, биткойн опустился в цене на 6,12% до $94,1 тыс. Ethereum упал на 19,71%, до $2,5 тыс. Toncoin подешевел на 20,37%, до $3,7 тыс.

За прошедшие сутки общая капитализация рынка криптовалют просела на 10%, многие из крупнейших криптоактивов за сутки упали в цене более чем на 20%.

В выходные господин Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Если страны решат ответить США, то пошлины будут увеличены. Канада и Мексика уже объявили, что введут ответные пошлины и не исключили другие меры. Китай пообещал подать иск во Всемирную торговую организацию.

Подробности — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

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