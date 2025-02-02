Китай обратится в ВТО из-за введения США пошлин

Министерство коммерции Китая выразило недовольство решением США ввести пошлины на китайские товары в 25%. Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Китай крайне недоволен и решительно выступает против (пошлин.— "Ъ")»,— говорится в заявлении министерства коммерции (цитата по AFP).

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Если страны решат ответить США, то пошлины будут увеличены. Канада и Мексика объявили, что введут ответные пошлины и не исключили другие меры.

О ситуации — в материале «Ъ» «Последнее канадское предупреждение».