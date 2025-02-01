Жителю Жигулевска предъявлено обвинение в оформлении микрозаймов на приятельницу

В Жигулевске полиция завершила расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием персональных данных. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В преступлении обвиняется 36-летний житель Жигулевска. По данным следствия, в апреле прошлого года мужчина, судимый за кражу, уговорил 24-летнюю приятельницу отдать ему банковскую карту для того, чтобы он мог устроиться на работу и получать на нее заработную плату.

«Вместо этого злоумышленник обратился в несколько микрокредитных компаний, куда предоставил паспортные данные своей подруги и оформил семь онлайн-займов на общую сумму более 70 тыс. руб., которые поступили на переданную в его пользование банковскую карту»,— говорится в сообщении правоохранителей.

По словам обвиняемого, полученные деньги он потратил на собственные нужды, ничего не сказав своей знакомой.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ направлено в суд. Предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сабрина Самедова