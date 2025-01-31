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Главные новости за 31 января. Сочи

Специалисты авиакомпании «Уральские авиалинии» завершили демонтаж деталей совершившего аварийную посадку самолета Airbus A320. Рейс Сочи — Омск приземлился в поле под Новосибирском в 2023 году.

В Новосибирской области задержали пассажира поезда Томск — Адлер, подозреваемого в нападении на попутчиков. Дебошир ударил ножом мужчину и женщину.

Стоимость отдыха в трехзвездочных санаториях Сочи в феврале составит от 43,2 тыс. руб. за 10-дневную путевку на двоих.

Столицей «Тотального диктанта» в 2025 году стал Сириус. Международная образовательная акция пройдет 5 апреля.

В 2024 году жители Москвы приобрели 31% объектов первичной недвижимости в Сочи. Покупатели, которые не проживают в Краснодарском крае, составляют 85% от общего числа сделок.

Сочинские энергетики ведут работы по восстановлению энергоснабжения после схода грунта. Повреждены две кабельные линии 10 кВ в Хостинском районе.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края не получало официальной информации о проекте строительства насыпного острова в акватории Сочи.

Сотрудники полиции федеральной территории Сириус в ближайшее время начнут патрулирование на электросамокатах. Нововведение направлено на повышение мобильности и оперативности работы правоохранительных органов.

В период с 24 по 30 января 2025 года в Сочи произошло 175 ДТП. За неделю в авариях пострадали 14 человек.

В Сочи локализовали лесной пожар на склоне горы Кума. В 15:30 31 января горение локализовали на площади 11 га. Около 18:00 пожар ликвидировали полностью. Лесная подстилка загорелась утром. В 07:20 по мск специалисты МЧС зарегистрировали первое сообщение о возгорании в Верхне-Сочинском участковом лесничестве.

В 2024 году объем платных ритуальных услуг, оказанных крупными и средними организациями Сочи, составил 47 млн руб. 

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