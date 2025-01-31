В Сочи за неделю зарегистрировали 175 ДТП

В период с 24 по 30 января 2025 года в Сочи произошло 175 ДТП. За неделю в авариях пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество ДТП произошло из-за несоблюдения очередности проезда — 31 случай, несоблюдения бокового интервала — 30 случаев, а также неправильного выбора дистанции — 27 случаев. 12 аварий произошли из-за несоблюдения условий для движения задним ходом.

Пятница оказалась самым аварийным днем с 35 зарегистрированными происшествиями. Понедельник стал наименее аварийным с 12 ДТП.

Мария Удовик