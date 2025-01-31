В АТОР рассказали о наиболее дешевых вариантах отдыха в Сочи

Стоимость отдыха в трехзвездочных санаториях Сочи в феврале составит от 43,2 тыс. руб. за 10-дневную путевку на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Средняя цена составляет около 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ivushka-sanatorium.ru Фото: ivushka-sanatorium.ru

«На февраль и март можно приобрести путевку в большинство топовых сочинских здравниц, куда обычно не попасть в высокий сезон. Отдыхать в России в феврале в принципе выгоднее»,— отметили в АТОР.

Стоимость билетов из Москвы в Сочи и обратно в период с 8 по 17 февраля начинается от 16,5 тыс. руб. Санатории обойдутся туристам от 43,2 тыс. руб. до 68,7 тыс. на двоих за 10 дней и 9 ночей.

«Ъ-Сочи» писал, что в прошедшие праздники спрос на отдых в Красной Поляне вырос на 70%. Такую же динамику показал Калининград, это самые высокие показатели прироста в стране.

Вячеслав Рыжков