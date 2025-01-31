Сириус стал столицей «Тотального диктанта»

Столицей «Тотального диктанта» в 2025 году стал Сириус. Международная образовательная акция пройдет 5 апреля, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Город был выбран по итогам голосования экспертов, итоги которого объявили 30 января. Конкуренцию Сириусу в финале составили Омск, Ростов-на-Дону и Чита. Результаты объявили в ходе XIII Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке», в которой приняли участие представители более 70 российских и зарубежных городов.

Написать диктант можно будет в очном и онлайн-формате. Участникам предстоит написать текст российской писательницы Марины Москвиной, которая также примет участие в мероприятиях, запланированных в столице диктанта.

Впервые «Тотальный диктант» провели в 2004 году как инициативу студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Организатором выступает одноименный фонд, а проведение обеспечивают волонтеры и активисты. В 2024 году участие в акции приняли более 1 млн человек по всему миру.

Вячеслав Рыжков