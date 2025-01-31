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Полицейские Сириуса будут патрулировать улицы на электросамокатах

Сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» в ближайшее время начнут патрулирование на электросамокатах. Нововведение направлено на повышение мобильности и оперативности работы правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ОМВД ФТ.

Фото: ОМВД России по федеральной территории «Сириус»

Фото: ОМВД России по федеральной территории «Сириус»

Проект реализуется совместно с кикшеринговой компанией и стал пилотным в сфере использования электросамокатов в служебной деятельности. Транспортные средства переданы полиции в специальной оклейке.

В течение нескольких месяцев будет оценена эффективность электросамокатов в работе сотрудников, в частности, патрульно-постовой службы. Ожидается, что новый формат позволит быстрее передвигаться по городу, особенно в районах с плотным трафиком и узкими улицами, где использование автомобилей затруднено.

Перед выходом на маршрут сотрудники полиции пройдут дополнительное обучение. Инструкторы проведут тестирование на знание правил дорожного движения, эксплуатации средств индивидуальной мобильности и навыков безопасного управления электросамокатами.

Вячеслав Рыжков

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