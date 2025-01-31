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В 2024 году москвичи купили каждый третий объект недвижимости Сочи

В 2024 году жители Москвы приобрели 31% объектов первичной недвижимости в Сочи. Покупатели, которые не проживают в Краснодарском крае, составляют 85% от общего числа сделок, сообщили в департаменте аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Фото: пресс-служба девелопера «Неометрия»

Фото: пресс-служба девелопера «Неометрия»

Среди покупателей сочинской недвижимости москвичи занимают первое место. За ними следуют жители Краснодарского края с долей в 15%, затем Санкт-Петербург (4%), Республика Татарстан и Свердловская область (по 3%).

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии, которые составляют 47 и 36% сделок соответственно. Двухкомнатные квартиры приобрели 14% покупателей, а трехкомнатные — только 3% клиентов.

В 2024 году жители столицы страны заключили 7% сделок в Новороссийске. Он является вторым по популярности у москвичей городом юга. В городе-герое основными покупателями остаются жители Краснодарского края, на которых приходится 49% всех сделок. Оставшиеся 44% сделок заключили с жителями Санкт-Петербурга, Кемеровской и Ростовской областей и других регионов.

В Новороссийске однокомнатные и двухкомнатные квартиры составляют 55 и 33% от общего числа сделок соответственно. Еще 7% оформили со студиями, а 5% — с трехкомнатными лотами.

В Краснодаре доля москвичей на первичном рынке недвижимости составляет лишь 3%. Основными покупателями новостроек остаются местные жители, совершившие 72% сделок в прошлом году. Популярностью пользуются «однушки» и «двушки», на которые приходится 50 и 29% сделок соответственно.

По словам заместителя коммерческого директора девелопера Анны Сапегиной, недвижимость на юге, особенно в Сочи, продолжает привлекать инвесторов и частных покупателей благодаря климату, качеству объектов и стабильному росту цен. Город продолжает развиваться как главная курортная локация России.

Мария Удовик

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