Под Новосибирском разобрали детали экстренно севшего в поле самолета Сочи — Омск

Специалисты авиакомпании «Уральские авиалинии» завершили демонтаж деталей аварийно севшего самолета Airbus A320, который совершил посадку в поле под Новосибирском в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Авиаторщина» Фото: Telegram-канал «Авиаторщина»

В ходе работ специалисты разобрали внутренние детали пассажирского салона и кабины пилотов, сняли двигатели, навесное оборудование, электронику и стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовят к утилизации. Все извлеченные компоненты направили в Екатеринбург для проверки и оценки возможности их дальнейшего использования. В компании отметили, что детали, находящиеся в рабочем состоянии, повторно проверят и могут использовать в будущем, тогда как поврежденные элементы подлежат ремонту или утилизации.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет запросил экстренную посадку из-за технических проблем и приземлился в пшеничном поле с 167 пассажирами на борту.

Мария Удовик