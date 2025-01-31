Энергетики в Сочи восстанавливают энергоснабжение после схода грунта

Сочинские энергетики ведут работы по восстановлению энергоснабжения после схода грунта. Повреждены две кабельные линии 10 кВ в Хостинском районе, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Технологическое нарушение в работе энергообъектов привело к локальным перебоям электроснабжения потребителей улицы Тепличная. Энергетики оперативно приступили к поиску места аварии и восстановительным работам», – рассказали в МЦУ Сочи.

В пресс-службе Сочинских электросетей объяснили, что линии оказались повреждены в результате несогласованных земляных работ в охранной зоне кабельных ЛЭП. Сторонняя спецтехника отсыпала грунт в охранной зоне энергообъектов, что привело к смещению почвы и повреждению двух кабельных линий 10 кВ.

Восстановлением занимаются пять бригад энергетиков и 10 единиц спецтехники. Специалисты подключат мобильные дизельные генераторы там, где это возможно. В МЦУ заверили, что для оперативного завершения восстановительных работ принимаются все необходимые меры.

К мобильным генераторам подключили социальные объекты. В жилые дома электричество планируют вернуть к вечеру 31 января.

Вячеслав Рыжков