На горе Кума в Сочи ликвидировали крупный лесной пожар

Вечером 31 января в Сочи ликвидировали лесной пожар на склоне горы Кума. К работам привлекли более 80 пожарных и 25 единиц техники, включая авиацию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лесная подстилка загорелась утром. В 07:20 по мск специалисты МЧС зарегистрировали сообщение о возгорании в Верхне-Сочинском участковом лесничестве. Изначально площадь огня составила 2 га. К 15:30 специалистам удалось локализовать пожар на площади 11 га. Полностью пламя потушили около 18:00.

Глава Сочи Андрей Прошунин ранее заявил, что пожар не представляет угрозы для местных жителей. Мэр также провел оперативное заседание с руководителями экстренных служб. Вблизи очага возгорания организовали выездной штаб.

Мария Удовик