Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На горе Кума в Сочи ликвидировали крупный лесной пожар

Вечером 31 января в Сочи ликвидировали лесной пожар на склоне горы Кума. К работам привлекли более 80 пожарных и 25 единиц техники, включая авиацию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лесная подстилка загорелась утром. В 07:20 по мск специалисты МЧС зарегистрировали сообщение о возгорании в Верхне-Сочинском участковом лесничестве. Изначально площадь огня составила 2 га. К 15:30 специалистам удалось локализовать пожар на площади 11 га. Полностью пламя потушили около 18:00.

Глава Сочи Андрей Прошунин ранее заявил, что пожар не представляет угрозы для местных жителей. Мэр также провел оперативное заседание с руководителями экстренных служб. Вблизи очага возгорания организовали выездной штаб.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...