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Пассажира поезда Томск – Адлер задержали по подозрению в нападении на попутчиков

В Новосибирской области задержали пассажира поезда Томск – Адлер, подозреваемого в нападении на попутчиков. Дебошир ударил ножом мужчину и женщину, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 30 января. Госпожа Волк сообщила, что один из пассажиров поезда начал себя агрессивно вести, напал на попутчиков. В Барабинске людей из вагона эвакуировали, а подозреваемого задержали. Пострадавшие госпитализированы.

Следователи в Омске возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте днем накануне задержали местного жителя за нападение на прохожих. Дебошира остановили очевидцы, его передали полиции.

Вячеслав Рыжков

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