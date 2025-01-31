Минкурортов Кубани не получало информации о строительстве острова в Сочи

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края не получало официальной информации о проекте строительства насыпного острова в акватории Сочи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ранее управляющий директор «Корпорации Остров первый» Булат Шакиров заявил журналистам о планах возведения первого насыпного острова у берегов Сочи. По его словам, строительство должно начаться в 2026 году. В презентации проекта утверждалось, что он поддерживается администрациями Краснодарского края и курорта, отмечается в публикации.

Как сообщили в пресс-службе, официальные данные о проекте в министерство пока не поступали. В минкурортов отметили, что комментировать инициативу пока нет оснований.

По словам сочинского эколога Юлии Набережной, при реализации подобных проектов требуется строгое соблюдение законодательства и комплексная оценка рисков с привлечением местных специалистов.

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член градостроительного совета при главе Сочи Николай Гришин отметил, что технически возведение острова возможно, однако его назначение требует проработки. Господин Гришин заявил, что необходимо понимать, будет ли это гостиничный комплекс, который действительно нужен курорту, или жилые дома, создание которых потребует дополнительных социальных объектов.

Председатель общественного движения «За Сочи!» Елена Негоруца заявила, что идея насыпного острова вызвала неоднозначную реакцию у местных жителей. По ее словам, основная проблема — это огромная нагрузка на коммуникации, социальные объекты, транспортную инфраструктуру, экологию.

Вячеслав Рыжков