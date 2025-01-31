Лесной пожар в Сочи локализовали на площади 11 га

В Сочи локализовали лесной пожар на склоне горы Кума. В 15:30 31 января горение локализовали на площади 11 га, передает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С начала тушения совершено 22 сброса воды с вертолета авиации МЧС России. Полностью пожар пока не ликвидировали, работы продолжаются.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что угрозу жителям пожар не представляет. Глава курорта провел оперативное заседание с руководителями экстренных служб. Вблизи очага организовали выездной штаб.

Тушением занимаются более 80 специалистов, порядка 25 единиц техники. Ликвидировать возгорание планируют до конца дня.

Пожар начался в Верхне-Сочинском участковом лесничестве в 07:20 мск 31 января. Первоначально его площадь составляла 2 га.

Вячеслав Рыжков