В Сочи объем похоронных услуг крупных и средних компаний составил 47 млн рублей

В 2024 году объем платных ритуальных услуг, оказанных крупными и средними организациями Сочи, составил 47 млн руб. Такие данные «Ъ-Сочи» предоставил Краснодарстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с 2023 годом объем похоронных услуг, предоставленных крупными и средними организациями города-курорта, в 2024 году уменьшился на 7,84%.

В Сочи ритуальные услуги, по данным на конец 2024 года, оказывают три юридических лица. В 2023 году похоронные услуги предоставляли четыре организации.

Андрей Куценко