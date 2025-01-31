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В Сочи объем похоронных услуг крупных и средних компаний составил 47 млн рублей

В 2024 году объем платных ритуальных услуг, оказанных крупными и средними организациями Сочи, составил 47 млн руб. Такие данные «Ъ-Сочи» предоставил Краснодарстат.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с 2023 годом объем похоронных услуг, предоставленных крупными и средними организациями города-курорта, в 2024 году уменьшился на 7,84%.

В Сочи ритуальные услуги, по данным на конец 2024 года, оказывают три юридических лица. В 2023 году похоронные услуги предоставляли четыре организации.

Андрей Куценко

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