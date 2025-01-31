Бывшего лесничего на Урале оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконную рубку

В Слободо-Туринском районе (Свердловская область) бывший лесничий оштрафован на 1,2 млн руб. за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, в 2023 году обвиняемый, используя служебное положение, составил фиктивную ведомость, занизив объем деревьев на лесосеке с 70 до 25 кубометров. На основании этого документа был заключен договор купли-продажи делянки с местным жителем, у которого обвиняемый впоследствии приобрел право на рубку.

«Участковый, находясь на своем административном участке, увидел автомашину "КАМАЗ", загруженную древесиной. Полицейский подошел к водителю и попросил представить документы на лес, однако таких документов представлено не было. О произошедшем страж порядка сообщил в дежурную часть территориального ОВД»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате незаконной рубки леса ущерб составил более 760 тыс. руб.

Подсудимый признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Приговор вступил в законную силу.

Полина Щуцкая