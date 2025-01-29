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Росприроднадзор хочет взыскать 77,3 млн рублей с «РВК-Липецк»

В арбитражный суд Липецкой области поступил иск от Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора (ЦЧР) к ООО «РВК-Липецк» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ). Сумма исковых требований составляет 77,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заявление еще не принято к производству. Суть его требований не раскрывается. Ранее стороны в суде не встречались.

О нарушениях со стороны компании ЦЧР в последний раз сообщал в конце марта 2024 года. Тогда управление потребовало от предприятия 1,8 млн руб. за вред почвам в Липецке вследствие излива канализационных стоков. Общая площадь загрязнения составила 226 кв. м.

В конце декабря ЦЧР направил МУП «Задонский водоканал» требование о добровольном возмещении 4,9 млн руб. ущерба, причиненного реке Дон в Липецкой области. Тогда ведомство отметило, что в случае отказа планирует обратиться в суд. Об оплате ущерба или подаче иска управление пока не сообщало.

Анастасия Колпачева

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