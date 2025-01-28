Амбиции выше Нижнего

ООО «Альфа.Норма» из Белгорода победило в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Застройщику предстоит расселить ветхие дома и взамен построить 90 тыс. кв. м нового жилья. Эксперт оценивает проект как амбициозный и беспрецедентный по масштабам расселения устаревшего жилфонда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Победителем торгов на право заключения договора КРТ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стало белгородское ООО специализированный застройщик «Альфа.Норма». Об этом сообщил проектный офис стратегии развития Нижегородской области. Общая площадь КРТ — 11,1 га. Площадка двухконтурная: участки расположены в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, а также в границах Львовской и Дворовой. Здесь нужно будет в течение десяти лет снести 25 ветхих многоквартирных домов и два индивидуальных, а вместо этого построить 90 тыс. кв. м нового жилья и детский сад на 100 мест, а также спроектировать школу на 825 учеников и озеленить около 4 га.

Начальная цена права на КРТ составляла 14,8 млн руб. «Альфа.Норма» в ходе торгов повысила ее почти в девять раз до 130,6 млн. По данным проектного офиса, на торги также заявлялись местная ГК «Агроспецтех» и тверская ГК «Новый город». Сколько они предлагали за право КРТ, не раскрывается. На сайте ГИС «Торги» итоговый протокол пока не опубликован.

Обязательства белгородской компании превысят 2,9 млрд руб., из которых затраты на расселение составят 2,65 млрд. Общий объем инвестиций в проект не раскрывается.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СЗ "Альфа.Норма"» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2024 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющая компания — иркутское ООО «Бизнесучет» Алексея Чудакова. 95% принадлежат иркутскому АО «Альфа групп», которое также контролирует белгородских застройщиков «Альфа.Комфорт», «Альфа.Эталон» и еще несколько иркутских строительных компаний. Почти все они были зарегистрированы в прошлом году. Еще 5% — у иркутского ООО «СЗ "Рекорд"» Сергея Ворожцова.

По собственной информации, ГК «Альфа» около 15 лет назад основал Алексей Чудаков. В портфеле застройщика 310 тыс. кв. м проектируемых и строящихся объектов в Иркутской области, Хабаровском крае и Крыму. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 января 2025 года, ГК занимает 162-е место в РФ по объему текущего строительства жилья со 124,9 тыс. кв. м. Из них 75,6 тыс. приходится на Хабаровск и 49,3 тыс. на Иркутск. По этому показателю в обоих регионах девелопер занимает четвертую строчку.

И. о. министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева отметила, что ей приятен интерес застройщиков из других регионов: «Создание конкурентной среды положительно скажется на качестве жилья для жителей региона».

Руководитель Нижегородской гильдии риелторов Сергей Левшин назвал проект амбициозным. «Место хорошее, а востребованность жилья будет зависеть от ценовой политики застройщика,— отметил он.— В городе дефицит строительных площадок, и развитие территории — единственный способ что-то строить в подобных масштабах. Власти выдвигают разумные и справедливые требования, чтобы не возникало чрезмерной нагрузки на дороги и социальную инфраструктуру, чтобы учитывались интересы жителей. Расселение — всегда непростой вопрос. Хорошо, если будет налажено взаимодействие с риелторами, мы всегда готовы помогать застройщикам. С точки зрения развития города, подобные проекты — сугубо позитивное явление».

При этом, по словам эксперта, подобные масштабы расселения ветхого жилья беспрецедентны. «Я не знаю, правильно ли они рассчитали свои силы,— сказал Сергей Левшин.— Все будет зависеть от финансовой модели застройщика и взаимодействия с банками». Оценить необходимые вложения и срок окупаемости проекта собеседник «Ъ-Черноземье» затруднился.

«Сейчас очень тяжело прогнозировать даже на год вперед, а сдача первых домов, скорее всего, произойдет не раньше чем через три года,— предположил глава гильдии.— Я думаю, что ни один эксперт не возьмется определить ценовой диапазон, который позволит свести концы с концами. Но однозначно можно утверждать, что в Нижнем Новгороде строится недостаточно многоквартирного жилья — мы недотягиваем до других городов-миллионников. Рекордные цифры, о которых каждый год отчитывается правительство, приходятся прежде всего на индивидуальное жилищное строительство».

Александр Прытков, Юрий Голубь