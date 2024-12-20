Власти Воронежа оценили право на КРТ «квартала мойщиков» в 103 млн рублей

Администрация Воронежа выставила на торги право на комплексное развитие территории (КРТ) в так называемом «квартале мойщиков», ограниченном улицами Транспортная, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья. Начальная цена за освоение 12,5 га составляет 102,9 млн руб., следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория под КРТ в Воронеже в границах улиц 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Бурденко и переулка Здоровья

Фото: пресс-служба Территория под КРТ в Воронеже в границах улиц 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Бурденко и переулка Здоровья

Фото: пресс-служба

На этой территории под снос запланированы 68 малоэтажных многоквартирных домов общей площадью 29,5 тыс. кв. м. Из них 22 МКД на 8,9 тыс. кв. м признаны аварийными, а 46 на 20,6 тыс. кв. м — неаварийными. Еще один неаварийный дом неизвестной площади уже снесен. Также к сносу предназначены школа №42 и детсад №59, газорегуляторный и шкафной регуляторный пункты, котельная, две трансформаторные подстанции, три гаража, административное здание некоего учреждения здравоохранения, ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания, фотоателье, объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев). При этом будут сохранены насосная и обычная трансформаторные подстанции. Все работы предстоит сделать застройщику.

Согласно архитектурно-градостроительной концепции, всего в рамках КРТ можно возвести 200,2 тыс. кв. м жилья и 17,5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. При этом освоение территории требуется на трех участках: на 4,7 га планируется 89,3 тыс. кв. м жилых и 8,2 тыс. кв. м коммерческих помещений, на 4,4 га — 81,3 тыс. и 6,9 тыс. кв. м, на 3,4 га — 29,6 тыс. и 2,5 тыс. кв. м. Также необходимо построить школу на 1 тыс. мест и два встроенно-пристроенных детсада на 300 мест (по 150 мест каждый). Число машино-место определено на уровне 1,1 тыс. Реализовать весь проект необходимо с момента заключения договора до 1 ноября 2036 года.

По генплану для улучшения транспортного сообщения в «квартале мойщиков» планируется реконструкция нескольких дорог с расширением числа полос, чтобы их пропускная способность достигла 1,2 тыс. единиц в час.

Заявки на право КРТ принимаются с 23 декабря по 27 января, итоги планируется подвести 30 января.

В ноябре 2023 года на градостроительном совете при губернаторе Александре Гусеве рассматривался проект по КРТ «квартала мойщиков». Тогда площадь территории составляла 19,2 га, а построить планировалось 187 тыс. кв. м жилья, два детсада на 150 мест каждый и пристройку к школе на 600 мест. В зависимости от концпеции предполагалось возведение либо домов от 9 до 22 этажей, либо со сниженной этажностью вдоль улиц и увеличенной до 30 этажей внутри квартала. Проект планировало реализовать региональное Агентство жилищного ипотечного кредитования (АЖИК), однако с этим не согласился господин Гусев: «При примерной себестоимости строительства 1 кв. м жилья в 100 тыс. руб. это более 18 млрд руб. инвестиций. Для чего нам тратить такие деньги. Мы можем выступать на подготовительном этапе, а застройщиком быть какой смысл? Надо искать партнеров на проект. Здесь не все однозначно с точки зрения экономики».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Важно не фантазировать"».

Александр Прытков