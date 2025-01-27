Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 27 января. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении от должности своего заместителя Александра Скрябина. Причина отставки — переход на другое место работы.

В Ростовскую область не будут ввозить загрязненный мазутом песок с побережья Черного моря. Такое решение приняли на встрече врио губернатора региона Юрий Слюсарь, а также министр природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

Новым начальником управления Судебного департамента Ростовской области стал Игорь Башкатов. Приказ о его назначении был подписан в Москве 21 января.

Компания Gloria Jeans не закрывает свои производственные площадки в Шахтах и Новошахтинске, их выставили на продажу. Об этом рассказал основатель предприятия Владимир Мельников.

На Дону за год банкротами были признаны 11 уроженцев Германии. Все они подали заявления о собственном банкротстве из-за неспособности погасить долги по кредитам.

В Ростове планируется внедрить бесплатную пересадку с автобусного транспорта на электрички для владельцев карты «Простор». Вопрос о ее создании может быть решен в первой половине 2025 года.

В донской столице на рынке Западного жилого массива обнаружили запрещенные к ввозу в Россию сыры и мясные изделия. Общий вес этих продуктов – 24,7 кг.

Ростовского программиста Дениса Михинева, впавшего в кому в Таиланде, доставили в донскую столицу. В настоящее время он находится в реанимации городской больницы № 1 имени Семашко.

Ленинский райсуд донской столицы арестовал на два месяца четверых руководителей коммерческих фирм по делу о мошенничестве при благоустройстве ростовского парка «Дружба».

В донской столице неизвестные подожгли автомобиль блогера Гаспара Авакяна. Полицейские ищут причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

В СИЗО-1 в Ростове произошел пожар. Информация о взрыве опровергли в ГУФСИН России по Ростовской области.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...