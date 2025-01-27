Главные новости за 27 января. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении от должности своего заместителя Александра Скрябина. Причина отставки — переход на другое место работы.

В Ростовскую область не будут ввозить загрязненный мазутом песок с побережья Черного моря. Такое решение приняли на встрече врио губернатора региона Юрий Слюсарь, а также министр природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

Новым начальником управления Судебного департамента Ростовской области стал Игорь Башкатов. Приказ о его назначении был подписан в Москве 21 января.

Компания Gloria Jeans не закрывает свои производственные площадки в Шахтах и Новошахтинске, их выставили на продажу. Об этом рассказал основатель предприятия Владимир Мельников.

На Дону за год банкротами были признаны 11 уроженцев Германии. Все они подали заявления о собственном банкротстве из-за неспособности погасить долги по кредитам.

В Ростове планируется внедрить бесплатную пересадку с автобусного транспорта на электрички для владельцев карты «Простор». Вопрос о ее создании может быть решен в первой половине 2025 года.

В донской столице на рынке Западного жилого массива обнаружили запрещенные к ввозу в Россию сыры и мясные изделия. Общий вес этих продуктов – 24,7 кг.

Ростовского программиста Дениса Михинева, впавшего в кому в Таиланде, доставили в донскую столицу. В настоящее время он находится в реанимации городской больницы № 1 имени Семашко.

Ленинский райсуд донской столицы арестовал на два месяца четверых руководителей коммерческих фирм по делу о мошенничестве при благоустройстве ростовского парка «Дружба».

В донской столице неизвестные подожгли автомобиль блогера Гаспара Авакяна. Полицейские ищут причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

В СИЗО-1 в Ростове произошел пожар. Информация о взрыве опровергли в ГУФСИН России по Ростовской области.