Ростовчанина, впавшего в кому в Таиланде, доставили в ЦГБ донской столицы

Ростовского программиста Дениса Михинева, впавшего в кому в Таиланде, доставили в донскую столицу. В настоящее время он находится в реанимации городской больницы № 1 имени Семашко. Об этом изданию «КП-Ростов-на-Дону» сообщили родственники пострадавшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дениса Михинева нашли без сознания и с многочисленными травмами рядом с домом, который он снимал в Паттайе. Согласно одной из версий полиции, ростовчанин мог стать жертвой нападения — был избит злоумышленниками и выпал с третьего этажа. В крайне тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию, подключили к аппарату искусственного дыхания, он впал в кому.

С матерью пострадавшего, медсестрой из Ростова, связались россияне, проживающие в Паттайе. Они рассказали о произошедшем. Тогда в Таиланд прилетел брат Дениса Михинева. Там он собрал необходимые документы для транспортировки родственника. К тому времени ростовчанин начал дышать самостоятельно.

Медицинской страховки у пострадавшего не было. Для того, чтобы покрыть расходы на лечение в Таиланде и возвращение домой, был открыт сбор средств.

Эвакуацию выполнили специалисты Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова. Из Таиланда пациента сначала перевезли спецбортом в Москву, затем в Волгоград. После этого его удалось доставить на реанимобиле в Ростов.

Анна Анисова