В Ростове арестовали фигурантов дела о мошенничестве при ремонте парка «Дружба»

Ленинский районный суд донской столицы арестовал четверых руководителей коммерческих фирм по делу о мошенничестве при благоустройстве ростовского парка «Дружба» (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что фигуранты Аслан Токуев и Эрик Агаев останутся в СИЗО до 21 марта включительно. Павел Айтов и Руслан Токуев — до 22 марта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, фигуранты получили аванс 150 млн руб. на проведение работ по благоустройству объекта. 39 млн руб. из них они похитили.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что победителем конкурса на благоустройство парка в 2022 году стала ставропольская компания «Автомагистраль СК». Начальная стоимость контракта составляла 562 млн руб. Подрядчик должен был обустроить пешеходные дорожки и пандусы, а также спортивные и детские площадки, установить скамейки, теневые навесы, оборудовать сценический комплекс.

Позже в компании сообщили, что из-за санкций резко увеличилась стоимость материалов. С того момента срок завершения работ на объекте неоднократно переносился. Изначально завершить благоустройство планировалось в ноябре 2024 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Автомагистраль СК» было зарегистрировано в Ессентуках в 2014 году. Основной вид деятельности предприятия — строительство автодорог и магистралей. Обязанности гендиректора в настоящее время исполняет Казеко Сергей. Выручка компании в 2023 году составила 720 млн руб., чистый убыток — 6,9 млн руб.

Анастасия Казуков