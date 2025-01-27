В Ростове могут создать бесплатную пересадку с автобуса на электричку

В Ростове планируется внедрить бесплатную пересадку с автобусного транспорта на электрички. Ей смогут воспользоваться владельцы карты «Простор». Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на замгендиректора компании «АРПС» Алексея Торицына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, в настоящее время проект находится на уровне решения организационных и административных вопросов. Местные власти и структура РЖД поддерживают эту инициативу. Окончательное решение о внедрении пересадки могут принять в первой половине 2025 года.

В донской столице в настоящее время отсутствует система бесплатных или скидочных пересадок на общественном транспорте,в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый новый проезд требует отдельной оплаты билета.

Снежана Стодольская