В Ростове могут создать бесплатную пересадку с автобуса на электричку
В Ростове планируется внедрить бесплатную пересадку с автобусного транспорта на электрички. Ей смогут воспользоваться владельцы карты «Простор». Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на замгендиректора компании «АРПС» Алексея Торицына.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По его словам, в настоящее время проект находится на уровне решения организационных и административных вопросов. Местные власти и структура РЖД поддерживают эту инициативу. Окончательное решение о внедрении пересадки могут принять в первой половине 2025 года.
В донской столице в настоящее время отсутствует система бесплатных или скидочных пересадок на общественном транспорте,в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый новый проезд требует отдельной оплаты билета.