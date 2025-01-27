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УФСИН опровергает сообщение о взрыве в ростовском СИЗО, где произошел пожар

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар, информация о взрыве не соответствует действительности. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В результате действий пожарной части учреждения и прибывшего пожарного расчета возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано»,— сообщили в ведомстве.

В административном здании произошло возгорание на площади 5 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал, учреждение продолжает работать в штатном режиме. Проводится проверка для выяснения причин и обстоятельств инцидента.

Летом 2024 года в СИЗО-1 шестеро заключенных захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Во время штурма заложников освободили, пятеро захватчиков были убиты.

Тат Гаспарян

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