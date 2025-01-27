Александр Скрябин покинул пост замгубернатора Ростовской области

Указ об освобождении от должности первого заместителя губернатора Ростовской области подписал 27 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Об этом господин Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Причиной отставки является переход на другое место работы.

«Благодарю Александра Юрьевича за профессионализм и ответственное отношение к своему делу. Желаю успехов на новой работе», — написал Юрий Слюсарь.

Александр Скрябин являлся замгубернатора по вопросам экономического развития Ростовской области, развития инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений, а также торговой деятельности. Чиновник замещал должность замгубернатора региона с 2020 года.11 сентября 2023 был переведен на должность первого заместителя губернатора Ростовской области.

Ева Китаева