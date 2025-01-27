В Ростовской области назначен начальник Управления Судебного департамента

Новым начальником Управления Судебного департамента Ростовской области с 27 января назначен Игорь Башкатов. Об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Игорь Башкатов был назначен приказом от 21 января текущего года. Он успешно прошел стажировку в центральном аппарате Судебного департамента.

Игорь Башкатов в 1996 году окончил Академию ФСБ России по специальности «юриспруденция», ему присуждена квалификация «юрист». В 2011 году присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Также начальники управлений Судебного департамента были назначены в Пермском и Приморском крае.

Ева Китаева