В Ростове подожгли машину провокационного блогера Гаспара Авакяна
В донской столице неизвестные подожгли автомобиль марки Hyundai Elantra блогера Гаспара Авакяна. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Машина сгорела в ночь на 27 января по ул. Вселенная.
Фото: Страница Гаспара Авакяна в соцсети «Вконтакте»
«Недолго радовался новому авто. В 00:46 подожгли и сгорела за считанные минуты с учетом того, что соседи пытались потушить», — написал блогер.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что причина возгорания автомобиля — поджог. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 статьи 167 УК РФ).
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к совершению преступления.
Гаспар Авакян ведет видеоблог на YouTube. Он стал известен благодаря своим роликам, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения сотрудниками полиции.