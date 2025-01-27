В Ростове подожгли машину провокационного блогера Гаспара Авакяна

В донской столице неизвестные подожгли автомобиль марки Hyundai Elantra блогера Гаспара Авакяна. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Машина сгорела в ночь на 27 января по ул. Вселенная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Гаспара Авакяна в соцсети «Вконтакте» Фото: Страница Гаспара Авакяна в соцсети «Вконтакте»

«Недолго радовался новому авто. В 00:46 подожгли и сгорела за считанные минуты с учетом того, что соседи пытались потушить», — написал блогер.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что причина возгорания автомобиля — поджог. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 статьи 167 УК РФ).

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к совершению преступления.

Гаспар Авакян ведет видеоблог на YouTube. Он стал известен благодаря своим роликам, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения сотрудниками полиции.

Анна Анисова