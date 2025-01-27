Юрий Слюсарь: загрязненный песок больше не будут завозить в Ростовскую область

На встрече врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и министра природных ресурсов и экологии РФ Максима Королькова было принято решение не ввозить загрязненный мазутом песок в Ростовскую область с побережья Черного моря. Об этом сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Песок, который завезли на частный полигон в Семикаракорском районе, будет переработан. Сейчас въезд фур на полигон запрещен. На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники, также работает природоохранная прокуратура.

«Вчера на территорию области прибыли ещt 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно»,— написал Юрий Слюсарь.

Как сообщал «Ъ-Ростов», компания «Южный город» заключила контракт с кубанским МЧС. На ее полигоне должны были утилизировать загрязненный песок. Однако по результатам проверок объект оказался не готов к такой работе. По поручению врио губернатора Ростовской области, в течение двух недель компания должна представить безопасные и экологичные решения переработки уже завезенного песка.

Анна Марьина