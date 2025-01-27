Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону за год банкротами признаны 11 уроженцев Германии

В Ростовской области в 2024 году банкротами признаны 11 уроженцев Германии, сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на материалы арбитражного суда.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Все они подали заявления о собственном банкротстве из-за неспособности погасить долги по кредитам. Сумма просроченной задолженности каждого превысила 500 тыс. руб., что и послужило основанием для признания их финансово несостоятельными.

Десять из них родились в ГДР, где были расквартированы советские войска, а один — в городе Герсфельде в 1948 году, когда Германия еще не была разделена. В настоящее время все они являются гражданами России и проживают в различных городах Ростовской области.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...