На Дону за год банкротами признаны 11 уроженцев Германии

В Ростовской области в 2024 году банкротами признаны 11 уроженцев Германии, сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на материалы арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Все они подали заявления о собственном банкротстве из-за неспособности погасить долги по кредитам. Сумма просроченной задолженности каждого превысила 500 тыс. руб., что и послужило основанием для признания их финансово несостоятельными.

Десять из них родились в ГДР, где были расквартированы советские войска, а один — в городе Герсфельде в 1948 году, когда Германия еще не была разделена. В настоящее время все они являются гражданами России и проживают в различных городах Ростовской области.

Тат Гаспарян