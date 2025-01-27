На западном рынке Ростова нашли почти 25 кг санкционных продуктов

В донской столице на рынке Западного жилого массива обнаружили запрещенные к ввозу в Россию сыры и мясные изделия, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области. Уточняется, что общий вес этих продуктов – 24,7 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Санкционные товары выявлены во время специального рейда, в котором также участвовали представители прокуратуры и таможни. Проверяющие изъяли мясную продукцию и сыры, поступившие в регион из Голландии, Германии, Испании и Англии. Позже эти запрещенные к ввозу в наш страну товары были уничтожены.

По данным РБК Ростов, в 2024 году объем санкционной продукции, которую пытались ввезти на Дон, вырос более чем в 10 раз. С января по октябрь сотрудники Южного таможенного управления изъяли более 22 т «санкционки», тогда как в 2023-м ее объем не превышал 2 т. В список изъятых товаров вошли хамон, мандарины и сыры.

Снежана Стодольская