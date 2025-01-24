Главные новости за 24 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 24 января сообщил о трех сбитых у границы с Новгородской областью беспилотниках. По его словам, они были уничтожены средствами ПВО. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Сообщения о первой атаке БПЛА поступили от главы региона в восьмом часу утра.

Гендиректор компании «Русдронопорт», эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Николай Ряшин заявил, что в Петербурге начали опытную эксплуатацию вертопорта на площадке компании «Радар ММС». По словам господина Ряшина, эта автоматизированная станция для зарядки батарей и запуска БПЛА вертолетного типа не имеет аналогов в мире.

Из ИК-5 в Металлострое на свободу вышел художник-акционист Павел Крисевич. Молодой человек провел за решеткой 3,5 года за перфоманс на Красной площади, состоявшийся в июне 2021 года. Тогда он дважды выстрелил из охолощенного пистолета в воздух, а затем сымитировал самоубийство, зачитав перед этим манифест.

Во время прямой линии вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский высказал свое мнение по поводу некоторых экспонатов в частном музее современного искусства «Эрарта». Его взгляды совпали с реакцией главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Господин Пиотровский заявил, что разделяет «некоторое недоумение» насчет отдельных экспонатов музея.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик проекта по строительству объектов на территории развития Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинском районе. Университетский городок вуза займет территорию порядка 200 га, под первые три очереди отведено 167 га. Возвести их планировали к 2030 году.

В Государственном Эрмитаже была проведена эвакуация посетителей. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб». В музее заявили, что в учреждение поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности». Проверка длилась около часа, ничего опасного в здании сотрудники полиции и Росгвардии не нашли.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по банкротному иску в отношении экс-миллиардера, сына бывшего вице-губернатора города Александра Говорунова Алексея. Признать бизнесмена несостоятельным просило ООО «Р.Е.Д.». Поводом для иска к господину Говорунову-младшему стал долг в размере 16,4 млн рублей.

Федеральные власти передали Санкт-Петербургу в собственность территорию на Канонерском острове. Площадь участка составляет почти 62 тыс. кв. метров. Там планируют разместить объекты морского, внутреннего водного транспорта, также появятся причалы и стоянки. В Смольном намерены перебазировать в эту локацию природоохранный флот города.

Приморский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении жены публициста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) Лидии Невзоровой (оба признаны экстремистами). Из протокола следует, что являющая членом экстремистского сообщества госпожа Невзорова в своем Telegram-канале разместила репост публикации мужа-иноагента без указания на его статус.

Заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерию Муминджанову продлили арест до 2 мая 2025 года. Ходатайство следствия удовлетворил 235-й гарнизонный военный суд в Москве. Генерал-майора задержали по подозрению в получении взятки в размере 20 млн рублей в сентябре 2024 года.

Московская компания АО «Электрохаб» открыла на улице Жукова в Петербурге электрозаправку быстрой зарядки для электрокаров. До 2027 года в городе планируется построить восемь таких комплексов. Средняя стоимость одного хаба составляет 200 млн рублей. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Петербургский ФК «Зенит» провел на сборах в Катаре свой второй тренировочный матч со сборной Иордании. Игра, состоявшаяся на стадионе «Аль-Араби» в Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте записал на свой счет нападающий Александр Соболев.