Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд признал банкротом экс-миллиардера и сына бывшего вице-губернатора Говорунова

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по банкротному иску в отношении экс-миллиардера, сына бывшего вице-губернатора города Александра Говорунова Алексея. Признать бизнесмена несостоятельным просило ООО «Р.Е.Д.», сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

По данным «Делового Петербурга», поводом для иска к господину Говорунову-младшему стал долг в размере 16,4 млн рублей. Также в реестр были включены требования предпринимателя Эльдара Халилова на сумму свыше 200 млн рублей.

ООО «Р.Е.Д.» ранее принадлежало структурам бизнес-партнера Алексея Говорунова — Владимира Тулаева и его матери Ирины Говоруновой. Компания выступала инвестором в проекте гостиницы W St. Petersburg (с недавнего времени — SO / St. Petersburg) на Вознесенском проспекте в центре Петербурга. До 2018 года ООО «Р.Е.Д.» значилось владельцем отеля, который позднее перешел в собственность ООО «Форум» господина Говорунова, а октябре 2023 года — АО «Вознесенский проспект». Год назад «Р.Е.Д.» подавало заявление о банкротстве ООО «Форум», однако суд оставил его без рассмотрения, отмечает издание.

Согласно открытой информации, в 2020 году состояние Алексея Говорунова оценивалось в несколько миллиардов рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что пятизвездочный отель SO на Вознесенском проспекте сменил владельца. При этом господин Говорунов, которому ранее принадлежала гостиница, заявлял, что изменения в ЕГРН носят технический характер.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...