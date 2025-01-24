Суд признал банкротом экс-миллиардера и сына бывшего вице-губернатора Говорунова

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по банкротному иску в отношении экс-миллиардера, сына бывшего вице-губернатора города Александра Говорунова Алексея. Признать бизнесмена несостоятельным просило ООО «Р.Е.Д.», сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

По данным «Делового Петербурга», поводом для иска к господину Говорунову-младшему стал долг в размере 16,4 млн рублей. Также в реестр были включены требования предпринимателя Эльдара Халилова на сумму свыше 200 млн рублей.

ООО «Р.Е.Д.» ранее принадлежало структурам бизнес-партнера Алексея Говорунова — Владимира Тулаева и его матери Ирины Говоруновой. Компания выступала инвестором в проекте гостиницы W St. Petersburg (с недавнего времени — SO / St. Petersburg) на Вознесенском проспекте в центре Петербурга. До 2018 года ООО «Р.Е.Д.» значилось владельцем отеля, который позднее перешел в собственность ООО «Форум» господина Говорунова, а октябре 2023 года — АО «Вознесенский проспект». Год назад «Р.Е.Д.» подавало заявление о банкротстве ООО «Форум», однако суд оставил его без рассмотрения, отмечает издание.

Согласно открытой информации, в 2020 году состояние Алексея Говорунова оценивалось в несколько миллиардов рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что пятизвездочный отель SO на Вознесенском проспекте сменил владельца. При этом господин Говорунов, которому ранее принадлежала гостиница, заявлял, что изменения в ЕГРН носят технический характер.

Андрей Цедрик