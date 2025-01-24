Подозреваемому в получении взятки замкому ЛенВО продлили арест до мая

Заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерию Муминджанову продлили арест до 2 мая 2025 года, сообщают «Известия» 24 января. Ходатайство следствия удовлетворил 235-й гарнизонный военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Генерал-майора задержали по подозрению в получении взятки в размере 20 млн рублей в сентябре 2024 года. По версии следствия, замком ЛенВО способствовал заключению договоров с коммерческими фирмами на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО.

Сам Муминджанов вину не признает. Он пытался оспорить арест, однако Второй западный окружной военный суд признал его законным. Если вина генерал-майора будет доказана, то он может получить до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ходе следственных действий у Муминджанова и его родственников нашли множество объектов недвижимости в Москве и Воронеже. Их общая стоимость превышает 120 млн рублей.

Андрей Маркелов