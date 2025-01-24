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Жену иноагента Невзорова будут судить за отсутствие маркировки статуса мужа

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении жены публициста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) Лидии Невзоровой (оба признаны экстремистами).

Признанные членами экстремистского сообщества публицист-иноагент Александр Невзоров и его жена Лидия.

Признанные членами экстремистского сообщества публицист-иноагент Александр Невзоров и его жена Лидия.

Фото: @lydianevzorova

Признанные членами экстремистского сообщества публицист-иноагент Александр Невзоров и его жена Лидия.

Фото: @lydianevzorova

Как пояснили 24 января в объединенной пресс-службе городских судов, речь идет о ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Из протокола следует, что являющая членом экстремистского сообщества госпожа Невзорова в своем Telegram-канале разместила репост публикации мужа-иноагента без указания на его статус.

Жене публициста было направлено письменное предупреждение, обязывающее устранить нарушение, однако она этого не сделала. В настоящий момент материалы дела переданы судье, уточнили в ОПС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге отказался снимать с четы Невзоровых статус экстремистского объединения.

Андрей Цедрик

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