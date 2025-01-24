Художника-акциониста Павла Крисевича выпустили на свободу из петербургской ИК-5

Утром 24 января из ИК-5 в Металлострое на свободу вышел художник-акционист Павел Крисевич. Об этом сообщили сторонники 24-летнего деятеля искусства в Telegram-канале «Свободу Крисевичу!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Молодой человек провел за решеткой 3,5 года за перфоманс на Красной площади, состоявшийся в июне 2021 года. Тогда он дважды выстрелил из охолощенного пистолета в воздух, а затем сымитировал самоубийство, зачитав перед этим манифест.

По версии следствия, акционист грубо нарушил общественный порядок, причинив своим перфомансом моральный вред трем гражданам, которые испугались за свою жизнь и здоровье.

В сентябре 2023 года Мосгорсуд приговорил художника к пяти годам лишения свободы по статье о «хулиганстве». На свободу Крисевич вышел раньше срока, так как ему зачли время пребывания в СИЗО.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в сентябре 2024 года на свободу из ИК-5 вышел петербургский блогер Андрей Пыж, осужденный в 2021 году на пять лет колонии за распространение гостайны.

Андрей Маркелов