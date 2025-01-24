«Зенит» обыграл сборную Иордании во втором тренировочном матче в Катаре

Петербургский ФК «Зенит» провел на сборах в Катаре свой второй тренировочный матч со сборной Иордании. Игра, состоявшаяся на стадионе «Аль-Араби» в Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте записал на свой счет нападающий Александр Соболев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отметим, что с первых минут у «Зенита» на поле вышел практически весь основной состав. Помимо этого, Сергей Семак дал сыграть приглашенным на сборы молодым игрокам: Денису Вершинину, Александру Тарасову и ряду футболистов, нечасто появляющихся в составе в играх чемпионата России.

Следующий контрольный матч «Зенит» сыграет в Катаре в понедельник, 27 января. Соперником петербургской команды станет лидер чемпионата Армении — клуб «Ноа».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал о том, как с командой и болельщиками «Зенита» попрощался бразильский полузащитник Клаудиньо, который продолжит карьеру в клубе «Аль-Садд».

Андрей Цедрик