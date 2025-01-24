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Коммерсантъ FM
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Приостановили работу аэропорты в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове

Пять российских аэропортов приостановили прием и отправку самолетов. Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова, сообщила Росавиация.

В течение ночи сегодня, 24 января, атакам БПЛА подверглось несколько российских регионов. В частности, беспилотники сбили в Курской, Тульской и Рязанской областях. Кроме того, в Подмосковье были отражены четыре атаки дронов, летевших на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. На этом фоне приостанавливали работу три столичных аэропорта.

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