Беспорядочная реакция

Экс-лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль не остался без поддержки, когда Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его заключение под стражу по делу о попытке мятежа. Десятки тысяч сторонников отправленного в отставку президента собрались в столице страны и прорвались в здание суда, где решалась судьба господина Юна. В итоге десятки человек после столкновений с полицией были арестованы. При этом сам отстраненный президент призвал своих сторонников «выражать свою позицию мирным путем», одновременно поблагодарив их за поддержку. Ожидается, что в течение 20 дней — именно на такой срок арестован политик — ему будет предъявлено обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на экране во время митинга против его импичмента

Фото: Lee Jin-man / AP Фотография отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на экране во время митинга против его импичмента

Фото: Lee Jin-man / AP

Западный окружной суд Сеула в ночь на 19 января постановил взять под стражу отстраненного в результате импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Суд решил, что политика лучше оставить под стражей на 20 дней, начиная с 15 января, когда он был арестован. Такой вердикт объяснили тем, что господин Юн, находясь вне изолятора, может уничтожить доказательства, связанные с обвинениями в мятеже и злоупотреблении властью, в чем он подозревается из-за введения чрезвычайного военного положения 3 декабря 2024 года. Тогда президент мотивировал объявление военного положения защитой от «коммунистических сил», однако уже на следующий день, 4 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за отмену его решения. Уже 14 декабря Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент.

Примечательно, что, даже взяв политика под арест, Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих не может заставить его явиться на допрос. Так, 19 января господин Юн проигнорировал требование прийти на допрос в третий раз и получил уведомление о необходимости сделать это 20 января. Именно отказ от явки на допрос стал поводом для заключения президента под стражу. Судя по всему, следующим этапом следователи могут рассмотреть возможность самостоятельно отправиться в изолятор к отстраненному главе государства или запросить принудительную доставку Юн Сок Ёля в офис управления. При этом господин Юн явно намерен продолжать сопротивление даже из камеры — и не в последнюю очередь потому, что на улицах Сеула за его судьбу разворачивается острая борьба.

Так, день, когда Западный окружной суд столицы решал, оставить ли его на 20 дней в изоляторе, у здания судебной инстанции собралась многотысячная толпа сторонников Юн Сок Ёля. Мирного митинга не случилось.

После оглашения решения суда демонстранты начали бить окна в здании, ворвались внутрь и вступили в столкновение с полицейскими.

Среди прочего в стражей правопорядка полетели стулья и другие посторонние предметы. Некоторые начали распылять в сторону полицейских огнетушители, стоявшие вокруг здания. Не повезло и принадлежащим следователям автомобилям — они были разбиты активистами. Как утверждают в Управлении антикоррупционных расследований, расправляясь с машинами, разъяренная толпа выкрикивала угрозы в адрес сотрудников ведомства. По неподтвержденной информации, один из следователей был избит и ему порвали одежду. По данным местных СМИ, поддержать господина Юна к суду пришли около 44 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Митинг сторонников президента Юн Сок Ёля в Сеуле Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP Следующая фотография 1 / 3 Митинг сторонников президента Юн Сок Ёля в Сеуле Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

В итоге 86 особо рьяных активистов были задержаны, а правоохранители пообещали строго разбираться с теми, кто нарушает закон.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок в связи с произошедшим выразил «глубокое сожаление невообразимым насилием в суде Сеула», которое «невозможно представить в демократическом обществе», и поручил полиции «тщательно расследовать дело», параллельно обеспечив безопасность во время митингов.

Сам Юн Сок Ёль через своего адвоката Юн Гап Кына обратился к гражданам и призвал их к мирному протесту.

По его словам, он разделяет чувство «несправедливости и гнева» своих сторонников, однако выражать свою позицию надо «мирным путем». Кроме того, он заявил, что «надеется на сдержанный и гибкий подход со стороны полиции, а не на жесткие меры реагирования, для мирного разрешения ситуации». Адвокат Юн также заверил, что президент Юн был глубоко тронут участием большого числа молодежи в акции протеста. Помимо этого, Юн Сок Ёль пообещал доказать, что у него были основания вводить военное положение.

Между тем днем 19 января протесты продолжились. От суда акции переместились в город Ыйван под Сеулом, где расположен следственный изолятор, в котором содержат господина Юна. Демонстранты требовали «освободить президента» и арестовать лидера оппозиционной партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна.

Ожидается, что надзорное ведомство официально предъявит обвинения Юн Сок Ёлю до истечения 20-дневного срока его содержания под стражей

Алексей Забродин