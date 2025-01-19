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Коммерсантъ FM
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Беспорядочная реакция

Арест бывшего президента Южной Кореи спровоцировал протесты в Сеуле

Экс-лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль не остался без поддержки, когда Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его заключение под стражу по делу о попытке мятежа. Десятки тысяч сторонников отправленного в отставку президента собрались в столице страны и прорвались в здание суда, где решалась судьба господина Юна. В итоге десятки человек после столкновений с полицией были арестованы. При этом сам отстраненный президент призвал своих сторонников «выражать свою позицию мирным путем», одновременно поблагодарив их за поддержку. Ожидается, что в течение 20 дней — именно на такой срок арестован политик — ему будет предъявлено обвинение.

Фотография отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на экране во время митинга против его импичмента

Фотография отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на экране во время митинга против его импичмента

Фото: Lee Jin-man / AP

Фотография отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на экране во время митинга против его импичмента

Фото: Lee Jin-man / AP

Западный окружной суд Сеула в ночь на 19 января постановил взять под стражу отстраненного в результате импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Суд решил, что политика лучше оставить под стражей на 20 дней, начиная с 15 января, когда он был арестован. Такой вердикт объяснили тем, что господин Юн, находясь вне изолятора, может уничтожить доказательства, связанные с обвинениями в мятеже и злоупотреблении властью, в чем он подозревается из-за введения чрезвычайного военного положения 3 декабря 2024 года. Тогда президент мотивировал объявление военного положения защитой от «коммунистических сил», однако уже на следующий день, 4 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за отмену его решения. Уже 14 декабря Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент.

Примечательно, что, даже взяв политика под арест, Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих не может заставить его явиться на допрос. Так, 19 января господин Юн проигнорировал требование прийти на допрос в третий раз и получил уведомление о необходимости сделать это 20 января. Именно отказ от явки на допрос стал поводом для заключения президента под стражу. Судя по всему, следующим этапом следователи могут рассмотреть возможность самостоятельно отправиться в изолятор к отстраненному главе государства или запросить принудительную доставку Юн Сок Ёля в офис управления. При этом господин Юн явно намерен продолжать сопротивление даже из камеры — и не в последнюю очередь потому, что на улицах Сеула за его судьбу разворачивается острая борьба.

Так, день, когда Западный окружной суд столицы решал, оставить ли его на 20 дней в изоляторе, у здания судебной инстанции собралась многотысячная толпа сторонников Юн Сок Ёля. Мирного митинга не случилось.

После оглашения решения суда демонстранты начали бить окна в здании, ворвались внутрь и вступили в столкновение с полицейскими.

Среди прочего в стражей правопорядка полетели стулья и другие посторонние предметы. Некоторые начали распылять в сторону полицейских огнетушители, стоявшие вокруг здания. Не повезло и принадлежащим следователям автомобилям — они были разбиты активистами. Как утверждают в Управлении антикоррупционных расследований, расправляясь с машинами, разъяренная толпа выкрикивала угрозы в адрес сотрудников ведомства. По неподтвержденной информации, один из следователей был избит и ему порвали одежду. По данным местных СМИ, поддержать господина Юна к суду пришли около 44 тыс. человек.

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Митинг сторонников президента Юн Сок Ёля в Сеуле

Митинг сторонников президента Юн Сок Ёля в Сеуле

Фото: Lee Jin-man / AP

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Ahn Young-joon / AP

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Митинг сторонников президента Юн Сок Ёля в Сеуле

Фото: Lee Jin-man / AP

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Ahn Young-joon / AP

В итоге 86 особо рьяных активистов были задержаны, а правоохранители пообещали строго разбираться с теми, кто нарушает закон.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок в связи с произошедшим выразил «глубокое сожаление невообразимым насилием в суде Сеула», которое «невозможно представить в демократическом обществе», и поручил полиции «тщательно расследовать дело», параллельно обеспечив безопасность во время митингов.

Сам Юн Сок Ёль через своего адвоката Юн Гап Кына обратился к гражданам и призвал их к мирному протесту.

По его словам, он разделяет чувство «несправедливости и гнева» своих сторонников, однако выражать свою позицию надо «мирным путем». Кроме того, он заявил, что «надеется на сдержанный и гибкий подход со стороны полиции, а не на жесткие меры реагирования, для мирного разрешения ситуации». Адвокат Юн также заверил, что президент Юн был глубоко тронут участием большого числа молодежи в акции протеста. Помимо этого, Юн Сок Ёль пообещал доказать, что у него были основания вводить военное положение.

Как Южная Корея оказалась в серьезнейшем политическом кризисе

Между тем днем 19 января протесты продолжились. От суда акции переместились в город Ыйван под Сеулом, где расположен следственный изолятор, в котором содержат господина Юна. Демонстранты требовали «освободить президента» и арестовать лидера оппозиционной партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна.

Ожидается, что надзорное ведомство официально предъявит обвинения Юн Сок Ёлю до истечения 20-дневного срока его содержания под стражей

Алексей Забродин

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