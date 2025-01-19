Главные новости за неделю 13 — 19 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Центральный аппарат «Газпрома» сократят почти в два раза — с 4,1 до 2,5 тыс. человек. Соответствующее предложение главе газовой корпорации Алексею Миллеру озвучила зампредседатель правления «Газпрома» Елена Илюхина. В документе говорится, что численность администрации за 20 лет возросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 млрд рублей в год.

Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил до конца года запускать беспилотники, а также публиковать фото и видео работы ПВО и РЭБ. Исключения сделаны для органов власти и предприятий гособоронзаказа, СМИ, киностудий и спортивных соревнований. Для последних действуют несколько ограничений. В часности, поднимать БПЛА можно только не выше 50 метров и только в утвержденных местах.

Петербургский прозаик Борис Голлер скончался 5 января на 94-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил историк культуры Николай Подосокорский. Господин Голлер родился в Ленинграде в 1931 году. Он является автором пьес «Десять минут и вся жизнь», «Плач по Лермонтову», «Сто братьев Бестужевых», «Пушкин: Автопортрет с Татьяной».

Победителями во Всероссийском конкурсе по выбору лучшей новогодней ели стали Петербург, Чечня и Подмосковье. Об этом сообщает Минстрой России. Согласно правилам, зеленая красавица должна была отражать самобытность региона. Всего в рамках конкурса проголосовали более 783 тыс. человек.

Фонд капитального строительства и реконструкции в одностороннем порядке расторг договор на проектирование участка Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метро. Речь идет об отрезке линии от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны». Общая цена контракта составляла чуть более 990 млн рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств — 411 379 230,72 рублей, эта сумма была уплачена.

Глава жилищного комитета Денис Удод заявил, что штат дворников, убирающих внутридовомые территории, увеличен на 2 тыс. человек. Рабочих стараются стимулировать достойными условиями оплаты труда. По словам господина Удода, с 1 января зарплата работников коммунальных служб, занятых на уборке, увеличилась на 15%. Летом он обещал поднять зарплаты еще на 15%.

Комитет имущественных отношений и СПб ГКУ «Имущество СПб» подали в суд на Кирилла Нагиева, сына знаменитого артиста. Дело было зарегистрировано еще в конце октября, однако первое предварительное заседание по нему состоится только 13 февраля 2025 года. Актер задолжал Смольному за аренду помещения более 90 тыс. рублей.

Сотрудники собственной безопасности Главка заподозрили начальника отдела полиции Красносельского района в получении взятки в размере 195 тыс. рублей. Указанную сумму правоохранитель получил от коммерсанта. Взамен он обязался покровительствовать бизнесмену и не привлекать его к ответственности за допущенные нарушения в сфере торговли.

Объем предложения элитного жилья в Петербурге за год сократился на 30% и достиг исторического минимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании NF Group. На текущий момент в городе предлагают купить 590 квартир и апартаментов общей площадью 73,9 тыс. кв. м.

Глава комитета по строительству Игорь Креславский на пресс-конференции в ТАСС 17 января заявил, что проходка тоннеля зеленой линии метро до строящейся станции «Каменка» завершена на 35%. По словам чиновника, строители прокладывают около 250 метров в месяц. На текущий момент установлены 884 кольца из 2507.

Советника губернатора Петербурга Александра Германа назначили заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на владельцев АО «Петербургский нефтяной терминал», сообщает РБК. Подробности на данный момент неизвестны. Ответчиками по делу, помимо акционерного общества, выступают такие компании как «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед».В качестве третьих лиц привлечены ФАС, Росимущество и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Глава комитета по инвестициям Иван Складчиков в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что Смольный намерен в 2025 году решить судьбу бывшего завода «Красный треугольник» и Апраксина двора. По словам чиновника, сейчас ведется тяжелая работа с точки зрения имущественно-правового статуса объектов и территории.

В Ленобласти покончил с собой коммерческий директор группы компаний «Благо» Александр Хайдин. Тело бизнесмена обнаружили в гараже на территории СНТ «Северная Корона» под Выборгом. Как стало известно изданию, в гараже находились несколько коллекционных ружей — все они были зарегистрированы. Незадолго до случившегося предпринимателя вызывали в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). Речь идет о взятке в размере 100 тыс. долларов неким «китайским бизнесменам».

Черный Range Rover с тремя людьми внутри слетел в Фонтанку рано утром 18 января. Инцидент случился у перекрестка с Никольским переулком и Большой Подьяческой улицей. По словам очевидцев, машина ехала с высокой скоростью, затем авто пробило ограждение, повалив светофор, и упало в реку. Трех пострадавших — 22-летнего водителя и двух его пассажиров — изо льда доставали спасатели. Их доставили в больницу с обморожением.