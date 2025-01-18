Автомобиль с тремя людьми в салоне слетел в Фонтанку на Большой Подьяческой

Черный Range Rover с тремя людьми внутри слетел в реку Фонтанку рано утром 18 января. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт Петербург».

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Все произошло около пяти часов утра у перекрестка с Никольским переулком и Большой Подьяческой улицей. По словам очевидцев, машина ехала с высокой скоростью, затем авто пробило ограждения, повалив светофор, и слетело в Фонтанку.

Троих пострадавших — 22-летнего водителя и двух его пассажиров (23-летнюю девушку и 32-летнего мужчину) изо льда доставали спасатели. По информации 78.ru, все трое были доставлены в Мариинскую больницу с обморожением, как стало известно изданию впоследствии, в момент аварии компания находилась в нетрезвом виде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Porsche Macan съехал в замерзший пруд в Дудергофе.

Дарья Астанина