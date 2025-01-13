Центральный аппарат «Газпрома» планируют сократить в два раза

Центральный аппарат «Газпрома» сократят почти в два раза — с 4,1 до 2,5 тыс. человек, сообщает 47 news. Соответствующее предложение главе газовой корпорации Алексею Миллеру озвучила зампредседатель правления «Газпрома» Елена Илюхина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В документе говорится, что численность администрации за 20 лет возросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 млрд рублей в год. По мнению госпожи Илюхиной, в текущей ситуации необходимо сокращать сроки подготовки решений, повысить нацеленность сотрудников на результат и исключить чрезмерные бюрократические процессы. Вместе с тем нужно «оптимизировать издержки на всех уровнях управленческих и производственных процессов».

В качестве примера топ-менеджер «Газпрома» привела корпорацию Росатом, где в управленческий аппарат входят 1,2 тыс. человек при 350 тыс. сотрудников. Зампреду правления по безопасности Сергею Хомякову и руководителю аппарата Ирине Милютиной поручили до 15 февраля провести аудит задач, функций, численности и структуры каждого из подразделений и предоставить Миллеру предложения по высвобождению персонала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», «Газпром Нефть» и «Газпром Ангара», зарегистрированные в Петербурге, попали под очередные американские санкции. Вашингтон посчитал их частью «теневого флота» России.

Андрей Маркелов