Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центральный аппарат «Газпрома» планируют сократить в два раза

Центральный аппарат «Газпрома» сократят почти в два раза — с 4,1 до 2,5 тыс. человек, сообщает 47 news. Соответствующее предложение главе газовой корпорации Алексею Миллеру озвучила зампредседатель правления «Газпрома» Елена Илюхина.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В документе говорится, что численность администрации за 20 лет возросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 млрд рублей в год. По мнению госпожи Илюхиной, в текущей ситуации необходимо сокращать сроки подготовки решений, повысить нацеленность сотрудников на результат и исключить чрезмерные бюрократические процессы. Вместе с тем нужно «оптимизировать издержки на всех уровнях управленческих и производственных процессов».

В качестве примера топ-менеджер «Газпрома» привела корпорацию Росатом, где в управленческий аппарат входят 1,2 тыс. человек при 350 тыс. сотрудников. Зампреду правления по безопасности Сергею Хомякову и руководителю аппарата Ирине Милютиной поручили до 15 февраля провести аудит задач, функций, численности и структуры каждого из подразделений и предоставить Миллеру предложения по высвобождению персонала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», «Газпром Нефть» и «Газпром Ангара», зарегистрированные в Петербурге, попали под очередные американские санкции. Вашингтон посчитал их частью «теневого флота» России.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...