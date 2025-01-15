Смольный до конца года запретил запускать дроны и публиковать фото работы ПВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил до конца года запускать беспилотники, а также публиковать фото и видео работы ПВО и РЭБ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного 14 января.

Исключения сделаны для органов власти и предприятий гособоронзаказа, СМИ, киностудий и спортивных соревнований. Для последних действуют несколько ограничений. В часности, поднимать БПЛА можно только не выше 50 метров и только в утвержденных местах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный в 2024 году продлевал запрет на публикации об атаках беспилотников.

Андрей Маркелов